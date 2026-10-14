Жительница Бавлов хотела выиграть полотенце и лишилась 7 млн рублей

Жительница Бавлов повелась на розыгрыш призов и попалась на уловки мошенников. Об этом сегодня на пресс-конференции «Татар-информа» о мошенничествах в интернете рассказал оперуполномоченный по особо важным делам отдела по раскрытию мошенничеств Управления уголовного розыска МВД по РТ Радис Юсупов.

В одном из мессенджеров жительницу Бавлов добавили в группу розыгрыша различных товаров. Позже ей сообщили, что она выиграла полотенце, рассказал он.

«Ей сказали, что приз ей отправят через службу доставки, и попросили назвать адрес. Вскоре ей пришел код, мошенники попросили его назвать. Они объяснили, что он нужен для получения посылки. После того как она назвала код, ей стали поступать угрозы якобы о том, что она передала данные террористам и теперь ей нужно доказать свою непричастность к преступлению. Мошенники также сообщили, что теперь ей нужно задекларировать свои сбережения. Женщина выполнила все указания и передала деньги курьеру, который приехал прямо к ней домой», – объяснил Радис Юсупов.