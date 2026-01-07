news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 7 января 2026 12:07

Жительница Азнакаевского района РТ на пожаре получила ожоги более 40% тела

Читайте нас в
Телеграм

В одном из частных домов села Алькеево Азнакаевского района Татарстана разгорелся пожар. Хозяйка дома получила ожоги 40% тела. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Пожар начался из-за нарушения правил установки электрооборудования, что стало причиной короткого замыкания.

Пожарные извещатели, которые могли бы предупредить о возгорании, в доме отсутствовали.

68-летняя хозяйка дома получила ожоги рук и живота и была экстренно доставлена в местную больницу. Врачи оценили её состояние, как тяжелое.

В ГУ МЧС России по РТ напоминают, что во избежание пожара, не стоит перегружать электросети и оставлять включенные электроприборы без присмотра. Кроме того, необходимо вовремя менять старую проводку и не использовать неисправное электрооборудование.

#ГУ МЧС по РТ #пожар #Азнакаевский район РТ
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Казани ожидается ухудшение погодных условий: водителей просят быть осторожнее

В Казани ожидается ухудшение погодных условий: водителей просят быть осторожнее

6 января 2026
В Минобороны заявили, что ночью над Татарстаном сбили один БПЛА

В Минобороны заявили, что ночью над Татарстаном сбили один БПЛА

6 января 2026