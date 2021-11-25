Жительница Арска перевела аферистам свыше 5 млн рублей, надеясь заработать на бирже

С заявлением в полицию обратилась 56-летняя жительница Арска. Женщина рассказала, что решила заработать на бирже. В одном из мессенджеров она нашла подходящее предложение, после чего заполнила анкету и отправила заявку.

Как сообщает пресс-служба МВД по РТ, через некоторое время ей поступил звонок от якобы биржевого брокера. Он сообщил, что будет курировать счет женщины на биржевых торгах.

Тогда женщина сняла все свои сбережения и внесла их на счет. Однако этого оказалось недостаточно, и она взяла несколько кредитов. В общей сложности за два месяца жительница Арска внесла на счет свыше 5 млн рублей.

Позже она попыталась вывести свои деньги со счета, но не смогла. Кроме того, прекратилась и связь с брокером – его телефоны стали недоступны.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

