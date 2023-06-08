Жительница Альметьевска шьет костюмы для разведчиков в зоне СВО

Жительница Альметьевска Лидия отправила около 30 маскировочных костюмов разведчика на передовую. Маскировочные изделия, так называемые костюмы лешего и кикиморы, изготавливают из лоскутов ткани, их красят и обрабатывают огнезащитным раствором.

Раньше, по словам женщины, она увлекалась рукоделием – вышивала, вязала, занималась плетением из веток ивы. Но после того, как в зону СВО ушел ее сын, она могла думать только о том, как помочь ему и остальным ребятам на передовой. Случайно увидев по телевизору маскировочный костюм, решила попробовать сделать такой же. Сплетеные из лоскутков ткани – они очень легкие и при необходимости быстро снимаются. Костюмы красят в защитный зеленый цвет и обрабатывают специальным раствором.

Лидия работает не одна, у нее есть несколько помощниц. Благодаря слаженной работе и помощи в приобретении краски и огнезащитной пропитки, им удалось изготовить уже 30 таких костюмов для разведчиков.

А Лидия продолжает работать и верить, что совсем скоро сможет обнять своего сына.