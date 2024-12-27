64-летняя жительница Альметьевска продала две квартиры и перевела мошенникам 14 миллионов рублей.

Аферисты отправили ей в мессенджер информацию от имени бывшего руководителя, а на аватарке действительно была фотография руководителя, с которой она когда-то работала.

Лженачальник сообщила, что скоро женщине позвонит специалист внутренней безопасности и попросила ответить на все его вопросы. Специалист позвонил в тот же день, представился майором ФСБ и пояснил, что мошенники пытаются похитить деньги, и попросил перевести деньги на безопасные счета.

По указанию аферистов женщина купила новый телефон, установила приложение для переводов. Вместе с мужем они сняли со своих счетов более четырех миллионов рублей и перевели на неизвестный счет.

Через несколько дней мошенники снова позвонили пенсионерке и рассказали, что аферисты пытаются продать их квартиру и попросили оформить фиктивную куплю-продажу. Они заявили, что риелтора нашли сами, его проверили сотрудники ФСБ. Квартиру продали за шесть миллионов рублей и все деньги также перевели на счет злоумышленников.

На следующий день аферисты потребовали продать и другую квартиру за четыре миллиона рублей, деньги передали мошенникам по той же схеме.

Вечером того же дня ей позвонили, продиктовали комбинацию цифр, которую необходимо было набрать на телефоне. После этого телефон женщины выключился и перестал работать.

Женщина поняла, что все это время общалась с мошенниками и обратилась в полицию.