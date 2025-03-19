Жительница Альметьевска получит 100 тыс. за травму, полученную после падения в подъезде

Альметьевский горсуд взыскал с управляющей компании «ЖЭУ-3» 100 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда в пользу пенсионерки, получившей травмы при падении в подъезде из-за неровного пола. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

Инцидент произошел в сентябре прошлого года. Возвращаясь домой, женщина споткнулась о неровности напольного покрытия в тамбуре подъезда и получила травмы, после чего ей потребовалась медицинская помощь.

Решение суда пока не вступило в законную силу.