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Происшествия 19 марта 2025 09:43

Жительница Альметьевска получит 100 тыс. за травму, полученную после падения в подъезде

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Альметьевский горсуд взыскал с управляющей компании «ЖЭУ-3» 100 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда в пользу пенсионерки, получившей травмы при падении в подъезде из-за неровного пола. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

Инцидент произошел в сентябре прошлого года. Возвращаясь домой, женщина споткнулась о неровности напольного покрытия в тамбуре подъезда и получила травмы, после чего ей потребовалась медицинская помощь.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

#Альметьевск #Прокуратура
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