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Ру Тат
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Происшествия
29 апреля 2022  10:57
Полина Шевчук

Жительница Альметьевска отдала сбережения аферистам, спасая внука якобы после ДТП

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В полицию обратилась пожилая жительница Альметьевска. Женщина рассказала, что стала жертвой аферистов, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

По рассказам пострадавшей, ей поступил звонок от якобы внука. Далее трубку взял следователь и сообщил, что молодой человек стал виновником ДТП и теперь ему грозит срок. Однако решить вопрос можно, если передать 100 тыс. рублей на операцию пострадавшему в аварии. За деньгами должен был приехать коллега следователя.

Испуганная женщина положила деньги в пакет и передала прибывшему незнакомцу. Только после этого она позвонила близким и узнала, что внук в аварию не попадал.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
 

#аферисты #МВД по РТ
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