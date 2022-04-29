Жительница Альметьевска отдала сбережения аферистам, спасая внука якобы после ДТП

В полицию обратилась пожилая жительница Альметьевска. Женщина рассказала, что стала жертвой аферистов, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

По рассказам пострадавшей, ей поступил звонок от якобы внука. Далее трубку взял следователь и сообщил, что молодой человек стал виновником ДТП и теперь ему грозит срок. Однако решить вопрос можно, если передать 100 тыс. рублей на операцию пострадавшему в аварии. За деньгами должен был приехать коллега следователя.

Испуганная женщина положила деньги в пакет и передала прибывшему незнакомцу. Только после этого она позвонила близким и узнала, что внук в аварию не попадал.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

