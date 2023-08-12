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Жительница Альметьевска обратилась к «ясновидящей» и лишилась почти 3 млн рублей
Аферистка обманула пожилую жительницу Альметьевска на почти 3 млн рублей, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.
73-летняя женщина рассказала полицейским, что в конце 2022 года захотела «почистить ауру» и пространство вокруг нее. Для этого она нашла в интернете объявление об оказании соответствующих услуг дистанционно.
В течении нескольких месяцев женщина регулярно перечисляла на указанные аферисткой счета деньги, а когда сбережения закончились, «ясновидящая» отказалась продолжать работу с пенсионеркой.
В общей сложности женщина перечислила аферистке 2 млн 880 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
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