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Руc Тат
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Происшествия 12 августа 2023 11:02

Жительница Альметьевска обратилась к «ясновидящей» и лишилась почти 3 млн рублей

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Аферистка обманула пожилую жительницу Альметьевска на почти 3 млн рублей, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

73-летняя женщина рассказала полицейским, что в конце 2022 года захотела «почистить ауру» и пространство вокруг нее. Для этого она нашла в интернете объявление об оказании соответствующих услуг дистанционно.

В течении нескольких месяцев женщина регулярно перечисляла на указанные аферисткой счета деньги, а когда сбережения закончились, «ясновидящая» отказалась продолжать работу с пенсионеркой.

В общей сложности женщина перечислила аферистке 2 млн 880 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

#аферисты в сети #Альметьевск
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