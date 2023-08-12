Жительница Альметьевска обратилась к «ясновидящей» и лишилась почти 3 млн рублей

Аферистка обманула пожилую жительницу Альметьевска на почти 3 млн рублей, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

73-летняя женщина рассказала полицейским, что в конце 2022 года захотела «почистить ауру» и пространство вокруг нее. Для этого она нашла в интернете объявление об оказании соответствующих услуг дистанционно.

В течении нескольких месяцев женщина регулярно перечисляла на указанные аферисткой счета деньги, а когда сбережения закончились, «ясновидящая» отказалась продолжать работу с пенсионеркой.

В общей сложности женщина перечислила аферистке 2 млн 880 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве.