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Жительница Альметьевска обманула СФР и получила выплаты почти в полмиллиона
Жительнице Альметьевска назначили штраф за незаконное получение пособия от Социального фонда России. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.
В июне прошлого года женщина обратилась в республиканское отделение СФР с заявлением о назначении ежемесячного пособия в связи с рождением ребенка. Из-за превышения размера среднедушевого дохода семьи в выдаче пособия ей было отказано.
Тогда женщина решила получить выплаты незаконным путем. Для этого она договорилась с подругой из города Губкинский, расположенного в Ямало-Ненецком автономном округе, чтобы та зарегистрировала ее у себя в квартире.
Сделав фиктивную регистрацию, она подала запрос на получение пособия в отделение Социального фонда по ЯНАО, точно зная, что уровень доходов ее семьи не превышает среднедушевой доход, установленный в данном регионе. Таким образом предприимчивая женщина получила более 420 тысяч рублей.
Суд признал ее виновной и назначил наказание в виде штрафа. Свою вину женщина признала, ущерб возместила в полном объеме.
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