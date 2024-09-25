Жительница Альметьевска обманула СФР и получила выплаты почти в полмиллиона

Жительнице Альметьевска назначили штраф за незаконное получение пособия от Социального фонда России. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

В июне прошлого года женщина обратилась в республиканское отделение СФР с заявлением о назначении ежемесячного пособия в связи с рождением ребенка. Из-за превышения размера среднедушевого дохода семьи в выдаче пособия ей было отказано.

Тогда женщина решила получить выплаты незаконным путем. Для этого она договорилась с подругой из города Губкинский, расположенного в Ямало-Ненецком автономном округе, чтобы та зарегистрировала ее у себя в квартире.

Сделав фиктивную регистрацию, она подала запрос на получение пособия в отделение Социального фонда по ЯНАО, точно зная, что уровень доходов ее семьи не превышает среднедушевой доход, установленный в данном регионе. Таким образом предприимчивая женщина получила более 420 тысяч рублей.

Суд признал ее виновной и назначил наказание в виде штрафа. Свою вину женщина признала, ущерб возместила в полном объеме.