Жительница Альметьевска лишилась трех миллионов, пытаясь заменить полис ОМС

В Альметьевске местная жительница стала жертвой мошенников и потеряла 2,9 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Аферисты позвонили женщине под видом замены полиса ОМС. Получив согласие на замену, киберпреступники попросили жительницу Альметьевска назвать шестизначный код, который поступит на телефон. Однако эта беседа показалась заявительнице подозрительной, и она прекратила разговор.

Позже женщина заметила сообщение о входе с неизвестного устройства на ее аккаунт на Госуслугах. Сначала женщина поговорила с представителем банка, затем с начальником финансового отдела. Они сказали ей, что в банке работают мошенники и что она должна срочно снять свои сбережения и перевести их в другой банк. Женщина поверила им и сняла 2 848 000 рублей со своего счета. В течение двух дней она переводила деньги на счета мошенников. В первый день было восемь переводов на сумму более двух миллионов рублей, а во второй день — два перевода на общую сумму 668 тысяч рублей.

Мошенники продолжали требовать деньги. Они предложили женщине закрыть свой «кредитный потенциал» и отправить им 143 тысячи рублей. Поскольку у женщины не было таких средств, она взяла кредит и отправила всю сумму мошенникам. Только через месяц она поняла, что стала жертвой обмана, когда получила уведомление о необходимости погасить кредит, который она оформила в августе. Ущерб составил 2 991 000 рублей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.