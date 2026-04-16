Жительница Актанышского района отметила 103-й день рождения

Жительница села Актаныш Рашида Рахматуллина отметила 103-й день рождения. С юбилеем ее поздравили близкие, родственники и односельчане.

С поздравлениями к долгожительнице также пришли руководитель управления образования Актанышского района Раниза Шакирова и руководитель исполнительного комитета Актанышского сельского поселения Камил Ахмадгалиев. Они пожелали имениннице крепкого здоровья, душевного спокойствия и долгих лет жизни в окружении заботы и внимания родных.

Несмотря на почтенный возраст, Рашида Рахматулловна сохраняет бодрость духа и жизнелюбие. Во время встречи она исполнила песню, что стало одним из самых трогательных моментов праздника и вызвало искренние эмоции у гостей.

Участники встречи отметили, что Рашида Рахматуллина является примером долголетия, жизненной мудрости и стойкости.

Рашида апа родилась 16 апреля 1923 года в деревне Уразай. Ее судьба – это судьба целого поколения, на долю которого выпали тяжелейшие испытания. Как и ее ровесники, она прошла через годы коллективизации, пережила трудности Великой Отечественной войны и послевоенного восстановления страны. Все эти испытания она вынесла с достоинством, сохранив силу духа и любовь к жизни.

Вместе с супругом Рашида апа вырастила четверых детей – трех дочерей и сына. К сожалению, материнскому сердцу довелось пережить и горечь утрат – двоих детей уже нет в живых. Сегодня рядом с ней – две дочери, которые окружают ее заботой и вниманием.

Главное богатство Рашиды апы – ее большая и дружная семья: у нее 7 внуков и 13 правнуков. Она радуется их успехам, живет в окружении любви своих близких.

Вот уже более 44 лет Рашида апа находится под присмотром своей невестки Файрузы. Все эти годы она с теплотой и уважением относится к свекрови. За это ей выражают глубокую благодарность дети и внуки семьи.