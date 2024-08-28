Жительниц РТ приглашают к участию в форуме «Женщина третьего тысячелетия»

Жительниц Татарстана приглашают к участию во втором Международном форуме «Женщина третьего тысячелетия», который пройдет 14-15 ноября в Москве, сообщают организаторы.

Главные темы форума направлены на позитивное влияние укрепления женского движения в России и взаимодействие между женщинами из РФ и других стран.

К участию приглашают представителей различных отраслей малого, среднего и крупного бизнеса, топ-менеджеров крупных российских и зарубежных компаний, представителей культуры, PR-специалистов, блогеров, HR-директоров, теле- и радиоведущих и журналистов, представителей креативных индустрий, представителей органов региональной и федеральной власти, общественных деятелей, международных женских сообществ.

В рамках форума также пройдет международная выставка «Руками женщины», на которой компании, организации, профильные ассоциации, женщины-предприниматели, мастера и ремесленники, дизайнеры, художники, представители медицины, туркомпании из регионов РФ и зарубежных стран смогут представить продукцию собственного производства.