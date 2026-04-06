Жительниц Казани пригласили в Управление ЗАГС на праздник для беременных

Праздник для беременных и мам «Мамин расцвет: от родов к гармонии» пройдет в столице Татарстана завтра, 7 апреля, – в Общероссийский день беременных. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Управления ЗАГС Кабмина РТ.

«Для участников встречи пройдут мастер-классы о жизни после родов, возвращении к себе, заботе о душе и теле в статусе мамы. На мероприятии выступят акушер-гинеколог, перинатальный психолог, неонатолог, педиатр и специалист по грудному вскармливанию», – рассказали в пресс-службе.

Встреча будет организована в Управлении ЗАГС Кабмина РТ. Будущие мамы станут участницами фотосессии, их ждут подарки и общение со специалистами на актуальные темы – о восстановлении после родов, грудном вскармливании, эмоциональном балансе и внутреннем ресурсе.