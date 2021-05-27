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Ру Тат
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27 мая 2021  17:39
Полина Шевчук

Жители ЖК «Светлая долина» сняли на видео фонтан грязной воды, бьющий из-под земли

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В соцсетях появилось видео, как в жилом комплексе «Светлая долина» во дворе одного из домов начал бить фонтан грязевой воды.

Как пояснили в пресс-службе мэрии Казани, сегодня днем подрядчики при установки водопроводных колодцев повредили противопожарный гидрант. Работы выполнялись по заказу строительной компании.

Временно без холодного водоснабжения остались шесть домов по улице Натана Рахлина и дом №10/1 по Курынова.

«Трубопровод перекрыт до устранения аварии. В течение 3 часов аварию планируют устранить», – пояснили в пресс-службе мэрии. 

#мэрия казани #прорыв водопровода
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