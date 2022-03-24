Жители Зеленодольского района задолжали за ЖКХ более полумиллиона рублей

Жители Зеленодольского района задолжали за жилищно-коммунальные услуги порядка полумиллиона рублей. Об этом в ЦКИНТ имени Горького на XV сессии Совета Зеленодольского района и XIV сессии Совета города сообщил руководитель исполкома Ильяс Ганиев.

«Тревогу вызывают долги жителей за ЖКУ. На 1 марта эта цифра уже достигла 549,8 млн рублей (с учетом пени — 682,9 млн рублей). 84% этой задолженности приходится на городских жителей», — озвучил цифры спикер.

Ганиев поручил усилить работу по погашению долгов.

«Сегодняшний долг завтра может превратиться в грязные дворы, протекающие трубы и холодные батареи. Это надо учитывать и вести более принципиальную работу по собираемости долгов», — отметил докладчик.