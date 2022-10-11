Жители Зеленодольска жалуются на вырубку деревьев в центральном парке

Жители Зеленодольска возмущены вырубкой деревьев в центральном парке города. Они прислали в редакцию «Татар-информа» фотографии.

Фото: жителей Зеленодольска

Как удалось выяснить людям, городские власти решили поменять забор вдоль парка, который выходит на одну из центральных улиц. Старый деревянный забор убрали и начали вырубать целую линию деревьев.

«Под топор пошли парковые деревья, здоровые, большие, поскольку они будут мешать новому забору. Разве это можно делать? Парк для зеленодольцев – любимое место отдыха, здесь каждое дерево на счету. За последнее время в парке не посадили ни одного деревца. Зачем сейчас, когда такое непростое время в стране, нам новый забор?» – спрашивают жители города.

Фото: жителей Зеленодольска

Жители города намерены обратиться в природоохранную прокуратуру, чтобы ее специалисты выяснили, насколько законна вырубка.

Фото: жителей Зеленодольска

«Татар-информ» обратился за официальным комментарием к мэрии города.

«В парке выпиливают первую линию деревьев, в основном не ценные породы, которые попадают под строительство ограждения вдоль тротуара по улице Ленина. Уберут порядка 20 деревьев, в основном наклонные и переросшие. Будет выполнена компенсационная посадка», – объяснили агентству в пресс-службе мэрии города.

Фото: жителей Зеленодольска

«Татар-информ» весной 2021 года рассказывал о скандале, который произошел вокруг этого парка – часть деревьев планировали вырубить под строительство «Макдональдса». Позже в мэрии города объяснили, что место под строительство кафе быстрого питания еще не определено, а парк фигурирует лишь как одно из возможных мест его расположения.