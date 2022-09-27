Жители Зеленодольска собрали после летних пикников на берегу Волги 120 килограммов мусора

Генеральная уборка берега Волги от мусора прошла в Зеленодольске. Она была организована в рамках акции «Вода России» федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология».

«С прибрежной зоны Волги экологи и неравнодушные жители Зеленодольского района собрали 25 мешков мусора, а это примерно 120 килограммов отходов», — рассказали в пресс-службе Минэкологии РТ.

Экологическая акция прошла при поддержке Министерства экологии и природных ресурсов РТ совместно с местной мусульманской религиозной организацией и инициативной группой «Полезные люди Зеленодольска».

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по поручению Президента РФ Владимира Путина.