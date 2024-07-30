Жители Зеленодольска сняли на видео град, обрушившийся на город

Сильный ливень обрушился на Зеленодольск. Жители города поделились видео, на которых виден град.

Сегодня утром дожди настигли и столицу Татарстана. В некоторых районах наблюдались проблемы с движением транспорта из-за затопления дорог.

По данным метеорологов, в период с 22 часов 30 июля до 21 часа 31 июля на территории республики и в Казани местами ожидаются грозы, шквалистые усиления ветра до 15-20 м/с, локально до 24 м/с, сильные дожди и ливни, локально град. В связи с этим в республике объявлено штормовое предупреждение.