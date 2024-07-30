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Жители Зеленодольска сняли на видео град, обрушившийся на город
Сильный ливень обрушился на Зеленодольск. Жители города поделились видео, на которых виден град.
Сегодня утром дожди настигли и столицу Татарстана. В некоторых районах наблюдались проблемы с движением транспорта из-за затопления дорог.
По данным метеорологов, в период с 22 часов 30 июля до 21 часа 31 июля на территории республики и в Казани местами ожидаются грозы, шквалистые усиления ветра до 15-20 м/с, локально до 24 м/с, сильные дожди и ливни, локально град. В связи с этим в республике объявлено штормовое предупреждение.
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