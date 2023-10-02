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Жители Зеленодольска пожаловались на нехватку автобусов
С жалобами на нестабильную работу общественного транспорта обратились в редакцию телеканала «Вести Татарстана» жители Зеленодольска.
Люди сообщают, что на маршруты выходит мало автобусов, из-за чего ожидание транспорта увеличилось. Больше всего зеленодльцы жалуются на шестой маршрут. Приходится длительное время ждать транспорт, из-за чего на остановке собирается большое количество пассажиров.
Кроме того, жителей Зеленодольска беспокоят сообщения в соцсетях об увеличении стоимости проезда с 35 до 38 рублей. В местном транспортном предприятии данную информацию не стали опровергать, отметив, что тарифы – вещь неизбежная.
«Тарифы – вещь неизбежная, о повышении стоимости мы сообщим дополнительно, в установленные законом сроки», — заявил корреспонденту пресс-секретарь Зеленодольского ПАТП Ислам Набиулин.
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