Жители Зеленодольска пожаловались на нехватку автобусов

С жалобами на нестабильную работу общественного транспорта обратились в редакцию телеканала «Вести Татарстана» жители Зеленодольска.

Люди сообщают, что на маршруты выходит мало автобусов, из-за чего ожидание транспорта увеличилось. Больше всего зеленодльцы жалуются на шестой маршрут. Приходится длительное время ждать транспорт, из-за чего на остановке собирается большое количество пассажиров.

Кроме того, жителей Зеленодольска беспокоят сообщения в соцсетях об увеличении стоимости проезда с 35 до 38 рублей. В местном транспортном предприятии данную информацию не стали опровергать, отметив, что тарифы – вещь неизбежная.

«Тарифы – вещь неизбежная, о повышении стоимости мы сообщим дополнительно, в установленные законом сроки», — заявил корреспонденту пресс-секретарь Зеленодольского ПАТП Ислам Набиулин.