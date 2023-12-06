Жители Зеленодольска пожаловались на грязную воду

В Зеленодольске жители ул. Карла Маркса жалуются на грязную воду. Как пишет телеканал «Татарстан-24», зеленодольский «Водоканал» получил уже десятки жалоб касаемо этой проблемы. По словам местных жителей, из крана льется вода с песком.

Первый раз о проблеме заговорили еще два месяца назад, после того, как подрядная организация ГКУ «Главное управление инженерных сетей РТ» заменила сети центрального водовода на вышеназванной улице. Специалисты предполагают, что песок в трубе – это результат именно ремонтных работ.

После первых жалоб горожан службы промыли центральную магистраль, но проблема «вытекла» снова. Выехавшие на место сотрудники городского «Водоканала» и ЖКХ заявили, что песок находился именно в ответвлениях от центральной магистрали. Он идет в дома от врезок в нее.

В итоге там провели промывку проблемных участков. Сейчас ситуацию держат на контроле.