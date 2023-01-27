Жители Зеленодольска поблагодарили пожарных за спасение дома
На улице Тверская в Зеленодольске случился пожар, из-за которого хозяева едва не лишились дома. Об этом «Татар-Информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
К тому моменту, когда пожарные прибыли на место, огонь охватил гараж, к которому вплотную прилегает жилой дом.
Огнеборцы оперативно справились с горением, которое грозило перекинуться на жилую постройку.
В результате сгорел гараж и машина «Ока», обгорела решетка мансарды, но дом удалось отстоять от огня.
Из-за пожара никто не пострадал и не погиб. Его причиной стала неисправность узлов и механизмов сгоревшего авто.
Позднее в социальных сетях появился пост от хозяев дома, которые выразили благодарность огнеборцам за профессионализм и высокую скорость реагирования.
«Спасибо большое Вам за слаженную и оперативную работу по тушению пожара. Вы профессионалы своего дела, вы для нас настоящие Герои!», – написали они.