Жители Зеленодольска поблагодарили пожарных за спасение дома

На улице Тверская в Зеленодольске случился пожар, из-за которого хозяева едва не лишились дома. Об этом «Татар-Информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

К тому моменту, когда пожарные прибыли на место, огонь охватил гараж, к которому вплотную прилегает жилой дом.

Огнеборцы оперативно справились с горением, которое грозило перекинуться на жилую постройку.

В результате сгорел гараж и машина «Ока», обгорела решетка мансарды, но дом удалось отстоять от огня.

Из-за пожара никто не пострадал и не погиб. Его причиной стала неисправность узлов и механизмов сгоревшего авто.

Позднее в социальных сетях появился пост от хозяев дома, которые выразили благодарность огнеборцам за профессионализм и высокую скорость реагирования.

«Спасибо большое Вам за слаженную и оперативную работу по тушению пожара. Вы профессионалы своего дела, вы для нас настоящие Герои!», – написали они.