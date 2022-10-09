Жители Зеленодольска передали вещи и лекарства мобилизованным землякам

Жители Зеленодольского района РТ передали мобилизованным землякам гуманитарную помощь. К общественному движению «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!» активно подключились предприятия, организации, а также неравнодушные жители. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе района.

В течение рабочей недели зеленодольцы приносили в пункты сбора предметы гигиены, медикаменты, сухой паек, предметы обмундирования. Жители Большеякинского и Нижнеураспугинского сельских поселений приобрели балаклавы, сидушки, карабины, резиновые сапоги. Гуманитарную поддержку передали ребятам, которые сейчас находятся на сборном пункте в «Казань экспо».

«Ребята были очень довольны, благодарили за поддержку. Подходили ребята из других районов, им тоже передавали все необходимое. На сегодняшний день готовится отправка батальонам „Тимер“ и „Алга“», — рассказала Регина Чибрикова, которая лично передавала вещи военнослужащим.

3 октября в Зеленодольском районе открылись пять пунктов сбора гуманитарной помощи в поддержку мобилизованных граждан и их семей: на ул. Норкина, 3 (местное отделение партии «Единая Россия»), на ул. Хазиева, 7 (подростковый клуб «Зеленый Дол»), в поселке Васильево, на ул. Школьной, 30, в Доме культуры.

Также принести необходимые вещи и лекарства можно в село Большие Ключи, на ул. Волостнова, 21А, в Дом культуры, в селе Нурлаты по ул. Марата Файзуллина 17, также в Дом культуры. Время работы пунктов: в будние дни с 9.00 до 17.00.

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