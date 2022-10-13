Жители Заинска сняли на видео сброс строительного мусора с грузовика на улице города

Благодаря бдительности жителя Заинска экологи получили оперативную информацию о несанкционированной свалке строительных отходов. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«Сообщение о сбросе отходов поступило в Закамское территориальное управление Министерства экологии и природных ресурсов РТ. Житель Заинска на камеру телефона зафиксировал, как грузовая машина сбрасывает строительные отходы на одной из улиц города», — рассказали в ведомстве.

Экологи оперативно выехали на место и обнаружили несанкционированную свалку. Общая площадь загрязненного участка составила 12 кв. метров.

В настоящее время направлен запрос в ГИБДД РТ, чтобы установить собственника грузовика. Нарушителю будет выдано предостережение. Кроме того, ему придется возместить ущерб, причиненный почве.