Жители юго-востока Татарстана смогут проходить лучевую терапию в Альметьевске

Фото: пресс-служба «Татнефти»

В Альметьевском филиале Республиканского клинического онкологического диспансера установили два линейных ускорителя, приобретенных «Татнефтью». Новое оборудование позволит проводить дистанционную лучевую терапию и оказывать пациентам полный цикл онкологической помощи в одном медицинском учреждении, сообщила газета «Нефтяные вести».

Прежде жителям юго-востока Татарстана для прохождения лучевой терапии приходилось ездить в Казань или Набережные Челны. Теперь этот вид лечения станет доступен в Альметьевске.

«Мы фактически замыкаем полный цикл лечения онкологических пациентов. Раньше у нас не было возможности проводить лучевую терапию, поэтому пациентов направляли в другие города. Теперь жители всех районов юго-востока республики смогут получать этот вид лечения в Альметьевске, рядом с родными и близкими», – рассказала руководитель Альметьевского филиала РКОД им. проф. М.З. Сигала, главный врач Эльмира Сибгатуллина.

Линейные ускорители позволяют направлять ионизирующее излучение непосредственно на опухоль, снижая воздействие на окружающие здоровые ткани.

На первом этапе лучевую терапию будут применять при опухолях молочной железы и прямой кишки, а также метастазах в костях. В дальнейшем метод планируют использовать при опухолях головного мозга, легких и поджелудочной железы.

Фото: пресс-служба «Татнефти»

Лечение может назначаться до или после операции, а также сочетаться с химиотерапией. Перед началом курса пациенту проводят компьютерную томографию, по результатам которой врач-радиотерапевт и медицинский физик составляют индивидуальный план облучения.

Один сеанс на новом оборудовании будет занимать ориентировочно 5–10 минут, количество процедур зависит от заболевания и назначенной схемы лечения.

«Современное оборудование позволяет точнее направлять излучение на опухоль и уменьшать воздействие на близлежащие здоровые ткани. Это помогает снизить вероятность и выраженность побочных реакций, таких как тошнота, головокружение и слабость. Поэтому пациенты могут чувствовать себя достаточно хорошо после сеанса», – пояснила заведующая дневным стационаром №7 Альметьевского филиала РКОД Регина Насибуллина.

Цели лучевой терапии также различаются в зависимости от заболевания. После операции на молочной железе она помогает снизить риск рецидива. При метастазах в костях применяется для уменьшения боли, а при некоторых опухолях головного мозга позволяет добиться значительного сокращения новообразования и в отдельных случаях подготовить пациента к последующей операции.

Вместе с линейными ускорителями приобрели оборудование для планирования лечения и дозиметрического контроля. При поддержке руководства Татарстана в филиале провели ремонт и подготовили помещения для размещения новой техники.

Оснащение онкодиспансера стало продолжением работы «Татнефти» по развитию здравоохранения. Поддержка медицинских учреждений и обновление их материально-технической базы входят в социальную политику компании.

Сейчас специалисты проходят необходимое обучение. Новое оборудование позволит жителям юго-востока республики получать лучевую терапию в Альметьевске, не выезжая для этого в другие города.