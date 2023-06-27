Жители Высокогорского района отправили в Белгородскую область 10 тонн крупы

С хлебоприемного предприятия Высокогорского района Татарстана отправили очередную партию гуманитарной помощи: 10 тонн круп получат жители Белгородской области, которых эвакуировали из-за обстрелов со стороны ВСУ, а это почти 60 тысяч человек.

«Мы говорим огромные слова благодарности руководству хлебоприемного предприятия Ниязу Гарипову и вышестоящему руководству Яну Зарифову. Мы рады, что есть такие ребята, которые всегда откликаются и выполняют свой гражданский долг», – сказал заместитель руководителя исполнительного комитета Высокогорского района Ринат Сабирзянов.

Крупу фасовали заранее, чтобы в день отправки все прошло без задержек. В груз вошли гречневая, гороховая, перловая, ячневая, ржаная крупы. Флаг «Единой России» закрепляют как символ того, что высокогорское отделение партии в числе тех, кто готов помогать.

Это уже четвертая партия гуманитарной помощи от хлебоприемного предприятия. Раньше оно помогало тем, кто находится в зоне специальной военной операции, а также пострадавшим от пожаров жителям Курганской области.

«По всему району очень много сделано. Уже отправили более 150 тонн гуманитарного груза, а это 20 автогрузов. Сегодня отправляем 21-ю машину», – рассказал Ринат Сабирзянов.

От Татарстана жителям Белгородской области помощь стала поступать уже с начала июня. Помимо продуктов татарстанцы отправляют одежду, бытовую химию, лекарства.

Материал подготовлен при участии Эльвиры Мустафиной