Жители Высокогорского района обеспокоены загрязнением реки Каменка

В поселке «Санаторий Каменка» в Высокогорском районе Татарстана местные жители бьют тревогу из-за состояния одноименной реки. Об этом сообщает «Татарстан 24».

По словам жителей поселка, водоем уже несколько лет загрязняется неочищенными стоками. Они предполагают, что слив идет с молочного завода, расположенного неподалеку – в поселке Калинино.

Вода в реке приобрела молочный оттенок, а дно потемнело. Люди утверждают, что теперь к воде невозможно даже подойти из-за сильного запаха. Раньше, вспоминают они, Каменка была чистой – с прозрачной водой, обитающей рыбой и цветущими берегами. Сейчас, как говорят местные, река выглядит мертвой.

Несмотря на обращения в надзорные службы, ситуация не изменилась. Жители рассказывают, что еще в 2024 году экологи брали пробы воды и зафиксировали серьезное загрязнение, но никакой реакции не последовало.

Особую обеспокоенность вызывает то, что река Каменка впадает в Казанку – загрязнение может распространяться дальше и затронуть более крупные водоемы.