Жители всей России смогут посмотреть закрытие Российской студенческой весны

28 ноября в 17:00 по московскому времени в Казани пройдет торжественная церемония закрытия Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна», которую могут посмотреть желающие со всех уголков России. Об этом сообщает пресс-служба фестиваля.

На мероприятии объявят имена обладателей Гран-при по всем направлениям, определят победителей в общем зачете и назовут лучшие региональные программы. Всего же было представлено более 900 конкурсных номеров, включая 25 региональных программ.

Прямую трансляцию мероприятия все желающие смогут посмотреть в VK Видео или в официальном сообществе фестиваля ВКонтакте.

Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» – самый масштабный студенческий творческий фестиваль в России, являющийся флагманским проектом поддержки развития молодёжного творчества. Организаторами фестиваля в 2025 году являются Министерство науки и высшего образования РФ, Общероссийская общественная организация «Российский Союз Молодежи», Правительство РТ и другие.