Жители Вахитовского района Казани на время останутся без воды из-за полива сквера

Фото: «Татар-информ»

В домах Вахитовского района Казани частично отключат водоснабжение. Это связано с подключением поливочного водопровода для сквера по ул.Федосеевская, сообщает «Водоканал».

С 18.00 19 августа до 02.00 20 августа воды не будет по адресам: ул.Касаткина, 20б, 22, 22 корп.1; 24, 28, 29/35, 30, 31/70, 32, 33, 35/5, 37;

Набережная реки Казанка, 1, 1а, 5/35, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27а;

ул.Федосеевская, 38, 40, 42, 50, 54, 56, 58, 3, 5, 7а, 9, 11, 15, 17, 19, 19а, 21, 21а, 23, 23а, 25, 27а, 29, 31а, 32, 33, 35/29, 36, 39, 46, 52, 70/31;

ул.Япеева, 19, 25.

Набрать воду жители смогут в специальных автоцистернах, которые будут размещать по заявкам по телефону: +7(843)231-62-60.