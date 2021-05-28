Жители Вахитовского района Казани на сутки останутся без воды

1 июня в части домов Вахитовского района Казани будет отключено водоснабжение. Подача воды прекратится в 9 утра 1 июня и возобновится через сутки, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Так, отключение затронет следующие дома:

• улица Гафури, дома №2, 2а, 2а корпус 1 (63-й детсад), 4, 4а (209-й детсад), 7, 7б, 7б к.1, 34а (1-я гимназия), 34а к.1 (мечеть), 46 (хостел) и 46а;

• улица Девятаева, дома №1, 1 (все корпуса), 1а, 1б, 3, 7, 9, 19;

• улица Зайцева, дома №5, 5а, 8, 10, 14, 15 (вуз), 17 (вуз), 29, 29а, 31;

• улица Меховщиков, дома №1, 2, 2а, 3, 4, 4а, 7, 14, 21, 40, 40а.

Кроме того, на это время останутся без воды жители домов по улице Портовая.

Причина временных неудобств — проведение работ по подключению водопроводов.

Казанцы смогут подать заявки на подвоз воды. Для этого нужно позвонить по номеру +7(843)231-62-60, сообщает МУП «Водоканал».