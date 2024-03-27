Жители Вахитовского района Казани на день останутся без воды

В ряде домов Вахитовского района Казани в начале апреля отключат воду. Мера будет принята на время переподключения водопроводов, объяснили в телеграм-канале администрации Вахитовского и Приволжского районов города.

Отключение продлится с 9 утра 2 апреля до 9.00 следующего дня. Без воды в эти 24 часа останутся дома по следующим адресам:

— Заводская, 1б, 1г, 1д, 3, 56а;

— Нариманова, 45, 50, 52, 58, 60, 66а, 72/52; 47, 47а, 48, 49, 51, 55, 56, 57, 57а, 59, 60ст2, 62, 62/1, 63, 66, 66/1, 68, 70, 70/1;

— П. Коммуны, 24, 35;

— Татарстана, 52/72, 54; 40.

В администрации отметили, что специалисты примут все меры для ускоренного завершения работ.