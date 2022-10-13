Жители Васильево к 330-летию поселка планируют издать первую книгу о его истории

Жители поселка Васильево к его 330-летнему юбилею запустили исторический проект. Оказалось, что за всю трехвековую историю населенного пункта о нем не было выпущено ни одной книги. Инициатором выпуска книги стала редактор местной газеты Римма Бабаева.

«Последние семь лет я занимаюсь изданием местной газеты. Именно на ее страницах и родился проект „Мое Васильево“. По крупицам мы собирали историю любимого поселка. Несколько лет назад проект получил поддержку фонда президентских грантов и в центре Васильево появилась уличная арт-галерея. Здесь вся история от основателя-разбойника Василия до наших дней», – рассказала она в видеоролике, опубликованном на краудфайтинговой платформе Planeta.

По словам Бабаевой, во время сбора уникальных исторических документов и фотографий и серьезной работы с архивами у нее родилась идея выпустить книгу по истории поселка к 330 годам с момента его основания (исполняется в 2023 году) и 95 годам со дня присвоения Васильево статуса рабочего поселка.

Она отметила, что книга будет доступна к предзаказу с доставкой на дом или в другой регион. Выпуск издания планируется в формате квадратной книги-альбома с глянцевыми цветными страницами, состоящей из 300 страниц. Тираж составит 100 экземпляров. Желающие внести свой вклад в увековечение истории самого крупного поселка Татарстана могут поддержать проект по ссылке или рассказать о нем своим знакомым.

«Я искренне верю, что такая книга должна быть у каждого, кто когда-либо бывал и отдыхал в Васильево, жил или живет здесь. Для кого история родного края – это часть истории большой страны. При успешной реализации проекта все школы и детские сады поселка, а также библиотеки получат по несколько экземпляров книги бесплатно», – подчеркнула автор проекта.