Жители Ульяновской области снова должны носить маски в общественном транспорте

В Ульяновской области ввели обязательный масочный режим в общественном транспорте, аптеках и организациях социального обслуживания, при этом в местах массового пребывания людей мера остается рекомендательной. Об этом сообщает ТАСС.

До этого граждане должны были носить защитные маски в учреждениях здравоохранения.

«С 13 сентября <...> дополнительно к действующим ограничениям обязательного ношения масок в учреждениях здравоохранения устанавливается масочный режим в общественном транспорте, аптечных организациях и организациях социального обслуживания», — отмечается в сообщении.

Согласно данным местного Роспотребнадзора, за последние 1,5 месяца в регионе в 10 раз выросли показатели заражения коронавирусом.

В начале августа с ростом заболеваемости Covid-19 Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил активизировать масочный режим в трудовых коллективах, где происходит тесное общение людей в закрытых помещениях. В этом же месяце руководитель республики возобновил работу оперштаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.