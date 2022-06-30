Жители Татарстана зарегистрировали 75 тысяч единиц оружия. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил начальник отдела контроля за оборотом оружия Центра ЛРР Управления Росгвардии по РТ Рамиль Камалиев.

На данный момент оружие хранится у 44 тысяч татарстанцев. После трагедии в казанской гимназии №175 владельцы подверглись тотальным проверкам. Было составлено более 800 протоколов, 240 единиц оружия было изъято.

Рамиль Камалиев добавил, что с этого года владельцы оружия обязаны проходить проверку ежегодно, а не раз в пять лет, как это было раньше.