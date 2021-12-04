Жители Татарстана задолжали за ЖКУ почти 8 млрд рублей

К 1 ноября жители Татарстана задолжали за жилищно-коммунальные услуги 7 млрд 977 млн рублей, что примерно соответствует двухмесячному общереспубликанскому начислению.

Об этом на региональном совещании в Доме Правительства республики рассказал министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин. Провел его в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципалитетами Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, сообщает пресс-служба Президента РТ.

В шести муниципалитетах задолженность равняется двум и более месяцам. В 22 муниципальных образованиях она составляет от одного до двух месяцев. В оставшихся 17 районах объем долгов по ЖКУ не превышает одного месяца.

При этом в октябре уровень собираемости платежей за жилищно-коммунальные услуги в Татарстане составил 100,6%. «И хотя мы видим небольшое перевыполнение плана, это всё же ниже, если сравнивать с тем же периодом прошлого года», — констатировал докладчик. Уровень собираемости ниже среднереспубликанского в 27 муниципалитетах, а в оставшихся 18 он выше.

Вместе с тем за десять месяцев 2021 года в целом уровень собираемости платежей за ЖКУ составил 98,8%. Это на 0,4% больше, чем за январь — октябрь 2020-го. «Среднегодовой уровень [собираемости] также подрос» — на 0,9%, составив 99,1%.

По итогам октября доля электронных транзакций в общем объеме платежей за жилищно-коммунальные услуги составила 67%. За год она выросла почти на 6%. Впрочем, хотя Татарстан относится к регионам с максимальной долей онлайн-платежей за ЖКУ, этот показатель меняется от района к району. В пяти муниципальных образованиях он меньше 40%, в 34 — от 40 до 67%, а в оставшихся шести — выше среднего по республике, отметил министр.

Общая просроченная задолженность за газ к 1 ноября 2021 года достигла 370 млн рублей, увеличившись за месяц более чем на 59 млн. Однако это на 4 млн рублей меньше, чем годом ранее. Организации коммунальной сферы задолжали газовикам в 19 районах, причем в 12 из них сумма задолженности выросла.

Просроченная задолженность за поставки электроэнергии равняется 62,6 млн рублей, уменьшившись за год более чем на 60 млн. В том числе коммунальщики смогли выплатить почти 33 млн рублей, сейчас их долги за электроэнергию составляют 32 млн рублей.