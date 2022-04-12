Жители Татарстана задолжали имущественных налогов на 2,4 млрд рублей

В Татарстане более 600 тыс. граждан не уплатили имущественные налоги. Об этом на брифинге в Кабмине РТ рассказал руководитель Управления Федеральной налоговой службы по РТ Марат Сафиуллин.

«К сожалению, неплательщики — физические лица у нас есть. Достаточно большое количество у нас должников по имущественным налогам. Их более 600 тыс. граждан на общую сумму 2,4 млрд рублей», — отметил спикер.

«Что касается тех, кто обязан подавать декларации на доходы, мы ждем, и думаю, что сумма налога в 1,5 млрд будет уплачена», — озвучил прогнозы руководитель УФНС.

Отвечая на вопрос корреспондента «Татар-информа» Сафиуллин добавил, что за непредставление декларации в установленные сроки начисляется штраф в размере 5% за каждый полный или неполный месяц от суммы налога, подлежащей к уплате.