Жители Татарстана выбрали победителей народного конкурса «Курше»

В Татарстане завершилось народное голосование в рамках первого республиканского конкурса дворовых инициатив «Күрше», проводимого по инициативе Раиса Республики Рустама Минниханова. В финале интрига сохранялась до последних часов, сообщили в пресс-службе организаторов.

Фото: Телеграм-канал народного конкурса дворовых событий «Курше Фест»

Победу среди проектов от юридических лиц одержала управляющая компания «Прогресс ЖКХ» из Лаишевского района. Их программа из 19 дворовых мероприятий — от тематических праздников до благотворительных ярмарок — получила поддержку жителей и выиграла грант в размере 500 тыс. рублей.

Фото: Телеграм-канал народного конкурса дворовых событий «Курше Фест»

Среди физических лиц победителем стал проект «Примерь профессию» из Заинска — профориентационный фестиваль для детей и подростков. Он позволит школьникам попробовать себя в разных специальностях, пройти мастер-классы и даже «побывать» на электростанции. Авторы получат 200 тыс. рублей на реализацию инициативы.

Голосование проходило в Телеграм-канале конкурса с 3 по 11 июля. Жители республики оставили более тысячи видеороликов в поддержку проектов. В конкурсе также приняли участие известные татарстанцы — например, заслуженный артист России и народный артист РТ Илья Славутский записал видеообращение в поддержку одного из финалистов.

Всего на конкурс поступило 585 заявок, 63 из них стали победителями и получат финансирование. До конца сентября в 45 районах республики пройдут более 250 дворовых мероприятий. Афиша опубликована на сайте leto.tatar и в соцсетях конкурса.

Победившие проекты будут реализованы уже этим летом — анонсы будут опубликованы в Телеграм-канале конкурса «Күрше», где жители сами расскажут, как воплощают свои идеи.

Организатором конкурса выступает Институт развития городов Республики Татарстан при поддержке Раиса Республики.

Программа Раиса Республики Татарстан «Наш двор» занимается комплексным благоустройством придомовых территорий Татарстана с 2020 года. За время работы Программы в республике будет благоустроено около 7 000 дворов многоквартирных домов.

Народный конкурс дворовых событий «Күрше» является продолжением программы «Наш двор» и не имеет аналогов в масштабах страны. Его общий призовой фонд — 20 миллионов рублей, максимальный размер поддержки для самозанятых физических лиц составляет 200 тыс. рублей, а для юридических — сразу 500 тыс. рублей.

Если у вас есть вопросы, касающиеся вашего двора или Программы в целом, звоните по телефону круглосуточной горячей линии 8 800 275 2020 или пишите в социальные сети Программы.

Социальные сети Программы Раиса Республики Татарстан «Наш двор»:

Сайт: https://dvor.tatar/

Телеграм: https://t.me/dvor_tatar

ВК: https://vk.com/dvor.tatar