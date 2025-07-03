Жители Татарстана выберут двух дополнительных победителей фестиваля «Курше»

Фото: Телеграм-канал конкурса «Күрше»

В Телеграм-канале конкурса «Күрше» стартовало народное голосование — финальный этап конкурса, на котором жители Татарстана определят двух дополнительных победителей. Они получат финансирование в размере до 200 и до 500 тысяч рублей из оставшейся части призового фонда, который в этом году составил 20 млн рублей.

На голосование вынесены 10 проектов, занявших высокие позиции по итогам экспертной оценки и оказавшихся сразу после основных победителей. Теперь эти участники смогут получить поддержку жителей республики и реализовать свои инициативы.

Среди предложенных проектов — 4 от самозанятых и 6 от юридических лиц из 10 районов Татарстана: Менделеевского, Верхнеуслонского, Заинского, Тюлячинского, Нурлатского, Арского, Бугульминского, Лаишевского, Актанышского и Казани.

Голосование проходит с 3 по 12 июля в Телеграм-канале конкурса «Күрше». Для участия нужно подписаться на канал, записать короткое вертикальное видео с поддержкой выбранного проекта, в котором нужно сказать: «Я [имя], из [населённый пункт], поддерживаю проект [название проекта]» и опубликовать его в комментариях к закрепленному посту.

Два проекта — один от юридического лица и один от самозанятого — которые наберут наибольшее количество голосов, станут дополнительными победителями. Подробности и полный список участников доступны на странице конкурса.

Ранее, 1 июля, были объявлены основные победители конкурса. Ознакомиться с их списком можно на официальном сайте куршефест.рф.

Организатором конкурса выступает Институт развития городов Республики Татарстан при поддержке Раиса Республики.

Программа Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова «Наш двор» занимается комплексным благоустройством придомовых территорий Татарстана с 2020 года. За время работы Программы в республике будет благоустроено около 7 тысяч дворов многоквартирных домов.

Народный конкурс дворовых событий «Күрше» является продолжением программы «Наш двор» и не имеет аналогов в масштабах страны. Его общий призовой фонд — 20 млн рублей, максимальный размер поддержки для самозанятых физических лиц составляет 200 тыс. рублей, а для юридических — сразу 500 тысяч рублей.

Если у вас есть вопросы, касающиеся вашего двора или Программы в целом, звоните по телефону круглосуточной горячей линии 8 800 275 2020 или пишите в социальные сети Программы.

Социальные сети Программы Раиса Республики Татарстан «Наш двор»:

Сайт: https://dvor.tatar/

Телеграм: https://t.me/dvor_tatar

ВК: https://vk.com/dvor.tatar