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Жители Татарстана во время опроса могут оценить работу органов МСУ
Жители Татарстана могут принять участие в опросе о том, насколько они удовлетворены деятельностью органов местного самоуправления и учреждений, оказывающих услуги населению.
Опрос анонимный, будет проходить до конца текущего года, сообщает пресс-служба Минэкономики РТ. Для прохождения опроса необходимо перейти по ссылке и авторизоваться через «Единую систему идентификации и аутентификации» (ЕСИА).
Цель опроса, который проводится ежегодно, – определение степени удовлетворенности населения деятельностью органов МСУ. Его результаты будут использованы для совершенствования деятельности органов местного самоуправления.
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