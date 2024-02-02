Жители Татарстана во время опроса могут оценить работу органов МСУ

Жители Татарстана могут принять участие в опросе о том, насколько они удовлетворены деятельностью органов местного самоуправления и учреждений, оказывающих услуги населению.

Опрос анонимный, будет проходить до конца текущего года, сообщает пресс-служба Минэкономики РТ. Для прохождения опроса необходимо перейти по ссылке и авторизоваться через «Единую систему идентификации и аутентификации» (ЕСИА).

Цель опроса, который проводится ежегодно, – определение степени удовлетворенности населения деятельностью органов МСУ. Его результаты будут использованы для совершенствования деятельности органов местного самоуправления.