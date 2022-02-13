Жители Татарстана вновь могут записаться онлайн на регистрацию авто

Госавтоинспекция Татарстана сообщила об устранении сбоя в системе, из-за которого жители республики не могли записаться онлайн на регистрацию автомобиля или выдачу водительских прав. Теперь приём граждан вновь работает в штатном режиме.

В ГИБДД приносят извинения за неудобства и сообщают, что все жители республики, не получившие соответствующую услугу, могут сегодня и в течение всей следующей недели вновь обратиться в подразделения Госавтоинспекции. Приём будет проводиться до последнего заявителя.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о технических проблемах с онлайн-записью на регистрацию авто.