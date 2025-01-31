Жители Татарстана в ходе опроса могут оценить работу органов МСУ

Изображение: пресс-служба Минэкономики РТ

Жители Татарстана могут принять участие в опросе и рассказать, насколько они удовлетворены деятельностью органов местного самоуправления и учреждений, оказывающих услуги населению. Анонимный опрос будет проходить до конца текущего года, сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

Для прохождения опроса необходимо перейти по ссылке и авторизоваться через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Цель опроса, который проводится каждый год, — определение степени удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, а также организаций, осуществляющих оказание услуг населению, пояснили в ведомстве.

В прошлом, 2024 году в опросе приняли участие 36 602 человека. Его итоги опубликованы на сайте Министерства экономики РТ.