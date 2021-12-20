Жители Татарстана в прямом эфире узнают, как в республике сохраняются биоресурсы

Прямой эфир о программах по сохранению биологических ресурсов, реализуемых в Татарстане, пройдет завтра, 21 декабря. В эфире #ТатарстанОнлайн на вопросы жителей ответит председатель Государственного комитета РТ по биологическим ресурсам Федор Батков.

В ходе программы предполагается осветить темы о мерах по сохранению биоресурсов, борьбе с браконьерами, пополнении Красной книги Татарстана. Пользователи сетей смогут задать иные актуальные вопросы.

Начало эфира запланировано на 14.00. Он пройдет в официальных сообществах Республики Татарстан в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и на платформе YouTube.