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Экология
20 декабря 2021  11:01

Жители Татарстана в прямом эфире узнают, как в республике сохраняются биоресурсы

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Прямой эфир о программах по сохранению биологических ресурсов, реализуемых в Татарстане, пройдет завтра, 21 декабря. В эфире #ТатарстанОнлайн на вопросы жителей ответит председатель Государственного комитета РТ по биологическим ресурсам Федор Батков. 

В ходе программы предполагается осветить темы о мерах по сохранению биоресурсов, борьбе с браконьерами, пополнении Красной книги Татарстана. Пользователи сетей смогут задать иные актуальные вопросы. 

Начало эфира запланировано на 14.00. Он пройдет в официальных сообществах Республики Татарстан в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и на платформе YouTube.

#госкомитет рт по биологическим ресурсам #прямой эфир
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