Жители Татарстана в полтора раза увеличили интерес ко вкладам в рублях

За первую декаду августа клиенты ВТБ в Татарстане открыли в банке более 3,5 тысяч рублевых депозитов, что в 1,5 раза превышает показатели предшествующей декады. В результате, объем средств на открытых вкладах вырос в три раза.

По статистике банка, размещать средства жители Татарстана предпочитают в среднем на полгода - около половины новых депозитов, еще треть новых вкладов клиенты ВТБ открыли на период сроком от трех месяцев. Средний чек нового вклада в республике составляет 336 тысяч рублей. За первую декаду августа клиенты ВТБ разместили во вклады 8,8 млрд. руб.

С начала года портфель рублевых сбережений физических лиц в ВТБ вырос более чем на 400 млрд руб. и превысил 5 трлн рублей. Во втором полугодии ВТБ рассчитывает на сохранение этой тенденции, прогнозируя дополнительный прирост портфеля минимум в 500 млрд руб.