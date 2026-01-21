Жители РТ подали 89 тыс. заявок в «Народном контроле» в 2025-м — меньше, чем годом ранее

Фото: © Динара Прокопьева / «Татар-информ»

В 2025 году в систему «Народный контроль» подали 89,2 тыс. обращений. Об этом сообщили на брифинге в Кабинете министров Татарстана.

За прошлый год было проработано порядка 76% заявок – 68,9 тыс. обращений. Для сравнения: в 2024 году в системе было зафиксировано 97,9 тыс. обращений, из которых решены 76,1 тыс.

«В прошлом году было опубликовано 89,2 тыс. заявок – чуть меньше, чем в 2024 году. Я считаю, это хорошая динамика, потому что вопросов становится меньше, но показатель решенности остался на таком же высоком уровне, как в предыдущем году», – сказал заместитель министра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан Булат Габдрахманов.

Большая часть обращений касается благоустройства и инфраструктуры – эта категория собрала 39,2 тыс. уведомлений. Решены 31,4 тыс . вопросов.

На втором месте – тема дорог: 27,8 тыс. обращений касаются качества дорожного покрытия, организации движения и других аспектов транспортной инфраструктуры. Свыше 18,2 тыс. уведомлений в этой категории завершены с положительным результатом – это значит, что соответствующие участки дорог отремонтированы.

На третьем месте по популярности в системе «Народный контроль» – сфера жилищно-коммунального хозяйства. Здесь зафиксировано 10,1 тыс. обращений.

Также в топе тем – вывоз твердых коммунальных отходов (3,4 тыс. уведомлений), работа общественного транспорта (2,9 тыс.), вопросы здравоохранения (1,8 тыс.) и экологическая обстановка (1,2 тыс.).