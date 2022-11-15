Жители Татарстана уже оплатили свыше половины имущественных налогов в этом году

Жителями Татарстана оплачено свыше 4,4 млрд рублей имущественных налогов за 2021 год с учетом недоимки прошлых лет из 8,7 млрд исчисленных налогов, что составляет больше половины от всей суммы, сообщил руководитель Управления Федеральной налоговой службы по РТ Марат Сафиуллин на брифинге в Кабинете министров республики.

«Всего жителям республики было направлено 2,3 млн налоговых уведомлений с общей суммой начисления 8,7 млрд рублей, что на 600 млн рублей больше, чем годом ранее. Кроме того, в этом году наряду с имущественными налогами включены суммы расчетов по НДФЛ, исчисленных, но не уплаченных», – заявил Сафиуллин.

Руководитель УФНС Татарстана также подчеркнул, что впервые в этом году в налоговое уведомление также включена сумма НДФЛ, исчисленная с налоговой базы, превышающей 5 млн рублей по повышенной ставке 15%.

«По итогам прошедшего года пересчитан НДФЛ с учетом повышенной ставки 15% в отношении 3,7 тыс. физических лиц, которым направлены налоговые уведомления на уплату НДФЛ на общую сумму более 180 млн рублей, по которым уже уплачено более 70 млн рублей», – сказал спикер.

Напомним, что оплатить имущественный налог жители Татарстана должны до 1 декабря 2022 года.