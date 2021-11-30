Жители Татарстана уплатили 6 млрд рублей имущественных налогов

Фото: архив ИА «Татар-информ», Егор Никитин

В бюджет Татарстана от жителей республики поступило примерно 6 млрд рублей имущественных налогов. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила начальник отдела работы с налогоплательщиками УФНС России по РТ Гульфия Каюмова.

Собеседница агентства напомнила, что 1 декабря истекает срок уплаты имущественных налогов физическими лицами за 2020 год. Если налогоплательщик не заплатит налоги вовремя, то уже со 2 декабря 2021 года он становится должником, и с этого дня задолженность будет расти каждый день за счет начисления пеней.

В случае взыскания задолженности в судебном порядке неплательщику придется уплатить сумму исполнительского сбора в размере 7% от долга.

Кроме того, судебные приставы производят запрет на отчуждение имущества, то есть гражданин не сможет продать свой автомобиль или недвижимость. Также могут возникнуть проблемы и с отпуском — неплательщику может оказаться ограничен выезд за пределы страны.

Помимо этого, при наличии задолженности по налогам татарстанцы не смогут получать региональные государственные услуги, включая меры социальной поддержки, которые предоставляются в республике только при условии отсутствия у получателей задолженности по налогам.

В пресс-службе УФНС России по РТ отметили, что сегодня для уплаты налогов созданы комфортные условия: популярностью у жителей пользуется электронный сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». С его помощью можно не только увидеть информацию о наличии задолженности, но и уплатить налоги в режиме онлайн, причем не только за себя, но и за своих несовершеннолетних детей.