Жители Татарстана стали реже запрашивать сведения из ЕГРН

Татарстанцы по сравнению с прошлым годом на 12% реже запрашивают сведения из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Об этом на расширенном заседании коллегии Управления Росреестра по Татарстану по итогам первого полугодия заявил директор филиала Роскадастра по РТ Артем Костин, сообщает пресс-служба ведомства.

Всего за пять месяцев 2023 года филиал Роскадастра по РТ обработал более 1,7 млн запросов, тогда как за аналогичный период прошлого года поступило 1 980 243 запроса — почти 2 млн, отметил докладчик. Он также рассказал, что доля запросов, обрабатываемых в автоматическом режиме, достигает 93% от общего количества.

«Запросы в электронном виде значительно сокращают время на их обработку и сроки предоставления сведений о недвижимости и положительно сказываются на качестве предоставления государственных услуг в целом. Например, благодаря возможности запросить выписку через Единый портал госуслуг заявители получают сведения в течение одной минуты. Для тех, кому необходимо получить сведения на бумаге, можно заказать документы в любое удобное место и время. Для этого достаточно обратиться в наш офис любым удобным способом», — подчеркнул директор филиала.

В свою очередь вице-президент Гильдии риэлторов Татарстана Руслан Садреев объяснил уменьшение числа запросов из ЕГРН исчезновением из выписок в соответствии с недавней юридической новацией данных о ФИО, а также в целом низким спросом на жилье.

«С 1 марта 2023 года законодатель ограничил сведения о персональных данных, ранее предоставляемых в выписках ЕГРН. Это нововведение повлияло на количество запросов. Также причиной снижения количества запрашиваемых сведений из ЕГРН могла послужить низкая активность на рынке жилья в этот период», — констатировал он.