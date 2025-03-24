Жители Татарстана стали чаще ездить в Белоруссию – Т2

Фото: пресс-служба Т2

Т2, российский оператор мобильной связи, в преддверии школьных каникул изучил пользовательскую активность абонентов в Белоруссии. За последние два года туристы из Татарстана стали чаще посещать соседнюю страну, на 80% выросло потребление мобильного интернета в поездках.

Аналитики изучили показатели в самые популярные туристические сезоны — с мая по август и в период новогодних праздников. В весенне-летний период 2024 года татарстанцы на 33% чаще посещали белорусские города, чем годом ранее, а интернет-трафик вырос на 80%. Зимой 2025 года объем трафика увеличился на 5%, а число туристов – на 48%.

В феврале Т2 ввела новые выгодные условия тарификации в Белоруссии. Теперь клиенты могут позволить себе еще больше интернета, которого хватит на общение в мессенджерах, использование навигатора и многое другое. Увеличен ежедневный пакет высокоскоростного интернета до 3 гигабайтов при прежней стоимости – 400 рублей в день.

Т2 обновила и линейку опций с дополнительным трафиком. Можно воспользоваться пакетом на 1 гигабайт, который действует три дня и стоит 140 рублей. Для долгого путешествия подойдут пакеты на 5 и 10 гигабайтов за 700 и 1400 рублей соответственно на 30 дней.

Подключить дополнительные опции для поездок можно в личном кабинете абонента T2 в разделе «Путешествие и роуминг» или с помощью USSD-команд. Выбрать услуги лучше заранее, при этом действовать они начнут только после фактического выхода в роуминг.

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