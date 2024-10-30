Жители Татарстана собрали 75,5 тонн макулатуры в рамках Всероссийской акции «БумБатл»

Республика Татарстан активно принимает участие во Всероссийской акции по сбору макулатуры «БумБатл» в поддержку национального проекта «Экология». Больше чем за месяц жители смогли отправить на переработку 75,5 тонн бумаги и картона.

Как сообщает пресс-служба Минэкологии РТ, значительную часть сырья удалось собрать благодаря учебным заведениям. Так ученики и педагоги центра дополнительного образования Тетюшского района в рамках бумажной битвы отправили на переработку 156 кг макулатуры. А ребята Лешев-Тамакской школы не просто присоединились к акции, но и решили сделать своими руками фоторамки из картона.

До 15 ноября у каждого есть возможность присоединиться к Всероссийской акции «БумБатл». Необходимо собрать как можно больше макулатуры и пройти регистрацию на официальном сайте.

Также в пресс-службе напомнили, что участники могут разместить фото в соцсетях с хештегами #бумбатл, #экосистема, #нацпроектэкология.

Всероссийская акция по сбору макулатуры «БумБатл» в поддержку национального проекта «Экология» проходит уже пятый год подряд. За все время проведения «БумБатла» в нем приняли участие более 5,9 миллионов человек, которые собрали более 161 тыс. тонн макулатуры.