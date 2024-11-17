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Общество 17 ноября 2024 16:37

Жители Татарстана сняли на видео следы медведя в Лаишевском районе

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Жители Лаишевского района РТ заметили на снегу следы медведя. Фото и видео публикует ГТРК Татарстан.

По словам очевидцев, за последние сутки мишку видели ни один раз.

Ранее Госкомитет РТ по биоресурсам сообщал, что в 2023-м в республике обитало 25 особей бурого медведя. По данным комитета, животное может повстречаться в северной части Татарстана, в частности в Агрызском, Зеленодольском, Мамадышском, Рыбно-Слободском и Сабинском районах.

фото и видео: ГТРК Татарстан

#медведь #Татарстан #видео
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