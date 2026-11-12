Жители Татарстана смогут записать ребенка в новую школу через «Госуслуги»

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В Татарстане в перечень массовых социально значимых услуг, доступных на Едином портале госуслуг, включили запись и перевод в новую школу. Соответствующее распоряжение подписал Премьер-министр республики Алексей Песошин.

Согласно документу, через портал можно будет подать заявления о зачислении в государственные и муниципальные образовательные организации, реализующие программы общего образования.

Услугу будут предоставлять Министерство образования и науки Татарстана и органы местного самоуправления муниципальных образований республики.